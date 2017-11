München (ots) -



Nach der spektakulären Weltpremiere von EQUILA am Sonntagabend im SHOWPALAST MÜNCHEN mit viel Prominenz startete gestern der reguläre Spielbetrieb.



Unter Standing Ovations und im ausverkauftem Saal feierte Münchens neue Mega-Show EQUILA gestern die Aufnahme des regulären Spielbetriebs im SHOWPALAST MÜNCHEN. Nach 13 erfolgreichen Previews und rund 100 Stunden nach der glanzvollen Weltpremiere erlebten die Zuschauer gestern das erste, offizielle Abenteuer im sagenumwobenen Land EQUILA, in dem Mensch und Pferd seit jeher in Harmonie und Einklang leben. Das Stück erzählt von der großen Freundschaft des jungen Siedlers Phero und seinem Pferd. Sie begeben sich gemeinsam auf eine Reise durch das Land EQUILA, um den Gipfel der Helden zu erreichen. Unterwegs erwarten sie faszinierende Abenteuer. Phero lernt nicht nur von den geschicktesten Reitern des Landes, sondern auch von der schönen Amara, um sich schließlich in der heimatlichen Wettkampfarena der großen Herausforderung zu stellen.



Live-Erlebnis mit besonderer Faszination



Das eindrucksvolle Theater mit ausgefeiltem Raumdesign und der Amphitheater-Bestuhlung, einer ovalen Bühnenfläche von 1.500 Quadratmetern und die 45 Meter breite Bespielbarkeit des gesamten Theaterraums heben die Grenzen zwischen Bühnengeschehen und Zuschauerraum auf. Europas imposantestes Showportal und eine der größten dauerhaft installierten LED-Wände in einem Ensuite-Theater schaffen Voraussetzungen für die beeindruckende Atmosphäre. Modernste Videoprojektionen erzeugen opulente Bildwelten und verwandeln den SHOWPALAST MÜNCHEN in das Land EQUILA. 3D-Effekte, Sway Poles, auf denen sich die Akrobaten in luftiger Höhe bewegen, Flugwerke, die die Darsteller bis in den Zuschauerraum tragen, und integrierende Elemente, durch die das Publikum die Emotionen des Hauptdarstellers hautnah erleben kann, komplettieren die berührende Unmittelbarkeit. Insgesamt bilden 65 Pferde, über 30 Reiter, 18 Tänzer und 6 Akrobaten das internationale Ensemble der aufwendigen Showproduktion. Begeistert vom Gesamtkunstwerk in bildgewaltiger Kulisse zeigte sich nicht nur das Publikum gestern, sondern auch die Prominenz am Sonntagabend auf der Weltpremiere.



Prominente Stimmen am Premierenabend:



Michelle Hunziker: "Hypnotisierend und zauberhaft: Eine Show, die mit einer grandiosen Mischung aus Emotionen und wunderschönen Pferden das Herz berührt."



Heino Ferch: "Das ist das Schönste, was man mit Pferden machen kann. Es ist eine emotionale Show, die mich komplett vom Hocker reißt."



Rebecca Mir: "Ich bin sprachlos. Es ist etwas völlig Neues. Man hatte das Gefühl, ganz nah dabei zu sein."



Mareile Höppner: "Equila ist ein Feuerwerk und ein Ort, an dem man sich verzaubern lassen kann."



Carolin Reiber: "Es war sensationell. Wer das nicht sieht, versäumt etwas."



Karen Webb: "Ein wunderschönes Erlebnis für die ganze Familie! Meine Tochter ist begeisterter Pferdefan und saß die ganze Zeit fasziniert mit offenem Mund da."



Über EQUILA



Ab sofort verwandelt sich der SHOWPALAST MÜNCHEN sechs Mal pro Woche in das Land EQUILA. Das zweieinhalbstündige Live-Ereignis beginnt mit einer Pre-Show 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Eine Show-Crew bestehend aus 120 Cast-Mitgliedern, Kreativen, Bühnentechnikern und 65 Pferden lässt das magische Reich allabendlich in München-Fröttmaning, Nahe der Allianz Arena, neu erwachen. Tickets von 29,90 Euro bis 129,90 Euro. Mehr Informationen unter www.apassionata.de



