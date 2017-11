Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-10 / 12:05 *6. Branchenwerkstatt Möbel Vertrieb 4.0: Das Spiel neu erfinden!* Kirchlengern - Neue Verbrauchertypen, Vertikalisierung des Marktes, wachsende Onlineumsätze und rückläufige Frequenzen im stationären Handel - dies alles verlangt nach neuen Wegen zum Kunden und innovativen Markenstrategien in der Möbelbranche. Wie können diese aussehen? Zu dieser Diskussion lud Dr. Timo Renz, Managing Partner der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH, in Kooperation mit der "möbel kultur" sowie den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie NRW ein. "_Auch wenn die Welt ab morgen nicht ausschließlich online tickt - der Kunde wird zunehmend zwischen On- und Offline-Welten wechseln", _prognostiziert W&P Vertriebsexperte Philipp P. Prechtl. _"Diese Omni-Channel Konsumenten stellen heute 40 Prozent der Verbraucher dar und stehen für 60 Prozent der Gesamtausgaben im Bereich Möbel und Einrichten"_, wie Referent Jan-Fredrik Stahlbock, Director bei GfK Shopper Activation Solutions weiß. Ihre maßgeblich veränderten Bedürfnisse sollten nicht nur in der Vertriebsfunktion berücksichtigt werden, sondern müssen für alle Prozesse rund um den Kunden zu Ende gedacht werden. Kein theoretischer Ansatz sondern operative Praxis, wie Dr. Herbert Müller, Vorsitzender des Vorstandes der Surteco SE, bestätigt. Er dreht sein Geschäftsmodell aktuell um 180 Grad: "_Wir stellen nicht nur allgemein den Kunden in den Mittelpunkt, sondern differenzieren alle unsere Strukturen und Prozesse branchen- und sogar segmentspezifisch neu." _ Diesen Weg ist Michael Reuter, Geschäftsführer der Weber Stephen Deutschland GmbH, bereits erfolgreich gegangen. Durch eine starke Emotionalisierung der Marke und den Aufbau einer selektiven Vertriebsstruktur, hat sich das Unternehmen zum Marktführer aufgeschwungen: "_Vor zehn Jahren galt in unserer Branche der Fachhändler als Vertriebspartner als "totes Pferd" - heute sind die qualifizierten Fachhändler mit 50 Prozent die umsatzstärksten Partner." _Ohne starke Marke wäre dies sicherlich nicht erfolgreich gewesen. Auch Thomas Brüll, Leiter Marketing des Möbeleinkaufsverband Begros, appelliert in Sachen Marke an die Hersteller: "_Der gesamten Möbelindustrie würde eine Aufwertung durch starke, emotional aufgeladene Möbelmarken gut tun - derzeit fehlen einfach Orientierungsmarken", _stellt er fest. Rechtsanwalt Markus Nessler unterstreicht: "_Die Möbelhersteller müssen die Hoheit über ihre Marken- und Vertriebssteuerung zurückgewinnen - sonst gehen sie vom Markt!" _ Fazit der Werkstatt: Die Möbelbranche ist heute noch in der Lage, die Zukunft aktiv zu gestalten. Im Gegensatz zu anderen Märkten geht es hier noch nicht darum, "übrig Gebliebenes" zu retten. Doch die Player sind in der Pflicht: _"Wenn man sich selbst nicht Konkurrenz macht, indem man seine Produkte und Leistungen immer wieder auf den Prüfstand stellt, wird es der Wettbewerb machen - und Marktanteile mitnehmen", _resümiert Hausherr Dr. Andreas Hettich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hettich Holding, vor den 80 versammelten Entscheidern. Für weitere Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. *Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner* Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Innovation & New Business, Führung & Organisation, Marketing & Vertrieb, Operations, Performance Improvement, Finanzierung und Controlling, sowie die nachhaltige Beseitigung von Unternehmenskrisen durch Corporate Restructuring und Insolvenzberatung. Weiterhin bündeln wir unsere Kompetenzen unabhängig von Branche und Funktion in unseren Fokusthemen Familienunternehmen, Digitalisierung, Industrie 4.0, Komplexität und Zukunftsmanagement. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. *Pressekontakt:* Stephanie Meske Dr. Wieselhuber & Partner Unternehmensberatung Nymphenburger Straße 21 80335 München Telefon 089 28623-139 Email meske@wieselhuber.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung Schlagwort(e): Unternehmen 2017-11-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 627729 2017-11-10

