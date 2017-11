Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Dass die Allianz zum zweiten Mal in Folge ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auflegt, will Finanzvorstand Dieter Wemmer nicht als Selbstverständlichkeit für die kommenden Jahre verstanden wissen. Der nun angekündigte Aktienrückkauf sei kein Automatismus und auch nicht langfristig geplant, stellte Wemmer in einer Telefonkonferenz klar.

Es sei eine "Adhoc-Entscheidung aufgrund der starken Kapitalausstattung" gewesen, sagte der Manager. "Wenn wir es nächstes Jahr nicht machen, haben wir sicher eine gute Erklärung, warum wir es nicht machen", fügte er hinzu.

Die Allianz hatte am späten Donnerstagabend neben den Zahlen zum dritten Quartal ein neuerliches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Milliarden Euro angekündigt, das im ersten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen soll. Das im Februar gestartete Programm über 3 Milliarden Euro steht kurz vor dem Abschluss.

Der Manager begründete den Schritt mit der starken Kapitalausstattung. Die Kapitalquote nach dem Versicherungs-Regelwerk Solvency II stieg im dritten Quartal um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals auf 227 Prozent und lag damit laut Wemmer oberhalb der selbstgesetzten Bandbreite von 180 bis 220 Prozent. "Der Mittelwert ist unsere eigentliche Zielgröße mit 20 Prozentpunkten zusätzlichem Puffer", so der Finanzvorstand. "Zur Finanzdisziplin gehört auch, dass man sich einen klaren Rahmen setzt, wann man zu wenig und wann man zu viel Kapital hat."

Die neuerlichen Rückkäufe finden bei Analysten positiven Widerhall. Sie zeigten die finanzielle Stärke des Versicherers, schreiben die Analysten von RBC Capital. Die Eigenmittelausstattung bleibe "sehr stark". Die Experten der DZ Bank meinen: "Es ist ein erneuter Beleg für das disziplinierte Kapitalmanagement und hilft natürlich, dabei das angepeilte 5%ige EPS-Wachstum zu erreichen."

In der Telefonkonferenz sagte Wemmer, ihm sei wegen der Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie ein Rückkauf lieber als eine Sonderdividende. "Das ist ja auch ganz vernünftig."

Mit den Rückkäufen beschränke sich der Konzern außerdem mit Blick auf mögliche Übernahmen nicht. Für Zukäufe, "wenn sie denn kommen", habe man weiterhin eine hohe Flexibilität. "Wir haben uns für künftige Akquisitionen nicht beschnitten", so der CFO.

