Paris - Die Nominierung von Jerome Powell für den Posten des US-Notenbankchefs hat keine Erschütterungen ausgelöst, so Philippe Waechter, Chefvolkswirt bei Natixis Asset Management.Schließlich setze Powell auf die gleichen ökonomischen und geldmarktpolitischen Ansätze wie Janet Yellen. Allerdings gelte er im Hinblick auf das aufsichtsrechtliche Umfeld als marktfreundlicher als Yellen. So gehe man davon aus, dass er die Niedrigzinspolitik zwar fortsetzen, bei der Finanzmarkt- und Bankenaufsicht aber Änderungen vornehmen werde. Deshalb könne diese Personalie aus Sicht eines Finanzinvestors an der Wall Street gar nicht falsch sein. Gleichzeitig decke sich diese Strategie auch mit den Vorstellungen des Weißen Hauses bezüglich der Geldmarktpolitik.

Den vollständigen Artikel lesen ...