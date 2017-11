In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Talanx AG personelle Änderungen in der Unternehmensführung beschlossen. Wie der Konzern mitteilt, wird der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende, Wolf-Dieter Baumgartl, nach zwölf Jahren in dieser Funktion künftig nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...