"Wie mache ich ein Spiegelei?" "Darf ich meinen Hund Döner nennen?" "Pärchen-Urlaub und der Ex-Freund ist dabei - was soll ich machen?" - das Internet fragt, Pietro Lombardi antwortet. In "LUKE! Die Woche und ich" heißt es am Sonntag, 12. November, um 22:45 in SAT.1: FragPietroLombardi. Der 25-jährige Sänger hat auf jede Frage eine Antwort.



Gastgeber Luke Mockridge lässt sich in Kanada von schlagkräftigen Frauen vermöbeln. Und den richtigen Beat hat "Studioband" Gentleman im Gepäck.



"LUKE! Die Woche und ich" - am Sonntag, 12. November, 22:45 Uhr, in SAT.1



