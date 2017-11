Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen im Schwarzwald und Allgäu. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit.

Als Auswirkungen des Unwetters sind Hochwasser in Bächen und Flüssen, Überschwemmungen von Straßen sowie Erdrutsche möglich. Der unwetterartige Dauerregen setze ab Freitagabend beziehungsweise Samstagvormittag ein. Im Schwarzwald und im Oberallgäu könne der Regen bis Montagmorgen Niederschlagssummen zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen bis 120 Liter pro Quadratmeter zur Folge haben. Am Sonntagabend werde der Niederschlag bei sinkender Schneefallgrenze zunehmend in Schnee übergehen.