Enttäuschende Unternehmensmeldungen verunsichern die Anleger, der Dax hat ein paar Federn gelassen. Doch bei den meisten Unternehmen sind die Aussichten gut. Dazu kommt für den Dax wichtige Hilfe aus Amerika.

Wenn ein Vorzeigekonzern wie Siemens von trüben Aussichten spricht, ist das für den Gesamtmarkt ein Warnsignal. Der Siemens-Weckruf ist umso ernster zu nehmen, da das Unternehmen bis vor wenigen Wochen noch einen guten Lauf hatte.

Jetzt gibt es mehrere Probleme. Das Geschäft mit Kraftwerken und Windkraftanlagen zeigt Schwächen, die nicht so schnell ausgebügelt sein werden. Das trifft nicht nur Siemens allein, auch der große Konkurrent General Electric hat hier derzeit schwere Probleme. Eine Entwarnung für Siemens ist das keineswegs; eher ein Zeichen dafür, dass die Branche in einem Umbruch steckt, in dem das Geldverdienen erst einmal nicht so leicht fallen wird.

Zweites Problem ist der für nächstes Jahr angepeilte Börsengang der Medizintechnik. Kommt es zu einer Abspaltung, wäre ein wichtiger Gewinnträger im Konzern nicht mehr an Bord.

Beides führt dazu, dass Siemens seine Gewinnaussichten kappt. Und da die Aktie bisher einen Premium-Aufschlag hatte, kehrt erst einmal Ernüchterung ein. Es dürfte einige Wochen dauern, bis sich Siemens zwischen der Untergrenze bei 108 Euro und dem bisherigen November-Hoch um 125 Euro stabilisiert.

Schwaches Programm bei ProSieben, gute Aussichten bei der Allianz

Schwer erwischte es ProSieben Media. Seit zwei Jahren läuft die Aktie deutlich schlechter als der Dax. Immer wieder wurde die Hoffnung auf das Digitalgeschäft geschürt. Nun zeigt sich, dass die neuen Sparten zwar für bunte Meldungen sorgen, aber nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...