Paris - Die Kurse an Europas Börsen sind auch am letzten Handelstag der Woche weiter abgebröckelt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx-50 verlor am Freitagmittag 0,3 Prozent auf 3601,76 Zähler. Vom jüngsten Hoch knapp über 3700 Punkten hat der Index mittlerweile wieder 3 Prozent eingebüsst. Die Saison der Quartalsberichte nähert sich dem Ende, damit mangelt es den Investoren erst einmal an Impulsen.

In den europäischen Börsensälen wagten sich die Investoren nicht aus der Deckung, merkte die Postbank in einem Marktkommentar an. "Zurückhaltung prägt die Stimmung", hiess es. Gegenwind für Aktien kommt aus Italien, wo die Industrie die Produktion im September deutlich stärker gedrosselt hat als erwartet. In Frankreich stieg daegegen die Industrieproduktion ein wenig stärker als prognostiziert.

Der französische CAC-40 -Index gab um 0,37 Prozent auf 5387,73 Punkte nach. Für den britischen FTSE-100 ging es um 0,31 Prozent auf ...

