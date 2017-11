Gegen Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1641 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Kursschwankungen waren nicht nachhaltig. Gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro am Freitag-Mogen etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am Mittag bei 1,1569 CHF um. Der US-Dollar ...

