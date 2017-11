Hamburg (ots) - MCM Klosterfrau, Dr. Willmar Schwabe und Dr. Theiss Naturwaren gehören zu den Herstellern, die mit ihren Produkten auf Platz eins unter den OTC-Wachstumschampions landen. Das Ranking nach Umsatzplus für rezeptfreie Arzneimittel erstellte erstmals das Monatsmagazin 'Healthcare Marketing' in Kooperation mit Insight Health. Gemeinsam mit den Datenspezialisten wurden umfangreiche Umsatztabellen in sechs Präparatekategorien erstellt. Die Tabellen gliedern sich auch nach Zahlen in stationären und Internetapotheken. Das gesamte Ranking findet sich in der neuen Ausgabe 11/2017 (ET: 13.11.2017)



Für den Erfolg eines Präparats ist neben echtem Produktnutzen und guter Werbung auch die fruchtbare Beziehung zwischen Hersteller und Apotheken entscheidend. Hier braucht es Schulungsunterlagen, Service und den menschlich passenden Außendienstmitarbeiter. Hierzu sagt Sylvia Zuber, Senior Produktmanager OTC bei Gehe Pharma Handel: "Vielseitige Aktionspakete unterstützen die Apotheke im Abverkauf. Durch die optimale Verzahnung angebotener Aktionsmaßnahmen wie zum Beispiel Endverbraucher-Handzettel und diverse PoS-Leistungsbausteine können in der Apotheke deutliche Umsatzsteigerungen erzielt werden."



