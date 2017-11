Der Linken-Politiker Harald Wolf soll vorerst kommissarisch die Bundesgeschäftsführung seiner Partei übernehmen. Das teilten die Linken-Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger am Freitagmittag mit und bestätigten gleichzeitig den Rücktritt von Matthias Höhn, der bereits am Vortag angekündigt worden war.

Der Beschluss für die kommissarische Nachfolge Höhns soll am Samstag im Parteivorstand fallen. Harald Wolf verfüge "über einen breiten Erfahrungshintergrund auch in Leitungs- und Regierungsfunktionen, über eine ausgewiesene wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz", so Kipping und Riexinger. Außerdem werde er "strömungsübergreifend als verbindender Akteur geschätzt".