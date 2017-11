Frankfurt - Die Renditen zehnjähriger Bunds waren zeitweise wieder unter ihren Jahresdurchschnittswert von 0,36% gefallen, so die Analysten der Helaba.Ein Grund hierfür seien u. a. sinkende US-Renditen. Die Bekanntgabe von Jerome Powell als designierten neuen FED-Präsidenten habe den Anlegern Unsicherheit genommen. Immerhin habe mit John Taylor ein Vertreter einer restriktiveren geldpolitischen Ausrichtung ebenfalls in der engeren Auswahl gestanden. Daneben habe die EZB den Anleihemarkt derzeit fest im Griff. Dies liege sowohl an den bis Jahresende noch laufenden monatlichen Käufen von 60 Mrd. Euro, die sich mittlerweile zu einem Gesamtvolumen von über 2,2 Billionen Euro summieren würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...