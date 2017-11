Frankfurt - Das Anlageziel des Franklin India Fund (ISIN LU0231203729/ WKN A0HF36, A (ACC) USD; ISIN LU0260862304/ WKN A0KECJ, A (YDIS) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum, so die Experten von Franklin Templeton.Zu diesem Zweck würden die Experten in erster Linie in Aktien von Unternehmen jeder Größe investieren, die in Indien ansässig seien oder ihr Hauptgeschäft dort betreiben würden.

