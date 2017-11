Nicht generelle Steuererleichterungen für Unternehmen sind notwendig, sondern steuerliche Anreize für Investitionen.

Mit einer großen Steuerreform will US-Präsident Donald Trump die US-amerikanischen Unternehmen entlasten und im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig machen. Auch in Deutschland werden Stimmen lauter, die eine Steuerentlastung hiesiger Unternehmen fordern. Wie soll eine vermeintliche Jamaika-Koalition handeln? Steuersenkungen per Gießkannenprinzip, wie sie zurzeit diskutiert werden, sind definitiv die falsche Antwort. Besser sind gezielte Steuerentlastungen und Anreize, um vor allem Investitionen in Innovationen zu stärken.

Unternehmenssteuern in Deutschland sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch, trotz einer Entlastung Anfang der 2000er-Jahre. Trotzdem gibt es keinen Anlass zur Sorge über eine fehlende Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, da die meisten Exportsektoren ihre Marktanteile weiter steigern konnten und Rekordüberschüsse einfahren. Auch die hohen Gewinne vieler Unternehmen deuten nicht darauf hin, dass ein Problem bei der Wettbewerbsfähigkeit vorliegen könnte.

Diese Fakten sollten jedoch keineswegs zu dem voreiligen Schluss führen, dass Unternehmen in Deutschland keine Entlastung benötigten. ...

