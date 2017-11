Im internationalen Vergleich tragen deutsche Unternehmen eine besonders hohe Steuerlast. Eine Entlastung ist machbar.

Im internationalen Vergleich unterliegen deutsche Unternehmen einer überdurchschnittlich hohen Steuerbelastung. Dieser unstreitige Befund und die aktuellen Budgetüberschüsse geben Anlass zu Überlegungen, wie die Unternehmen in dieser Legislaturperiode entlastet werden könnten.

Zwei Strategien bieten sich an, nämlich eine allgemeine Tarifsenkung, die allen Unternehmen zugutekommt, oder punktuelle Entlastungen in Form neuer Steuersubventionen. Während die Politik oft dem Ansatz "Steuern durch Steuern" zuneigt und einzelne Gruppen begünstigen will, bevorzugen die meisten Steuerwissenschaftler gleichmäßige Steuern und Steuersenkungen. Juristen nennen das Gerechtigkeit, Betriebswirte sprechen von Neutralität und Finanzwissenschaftler von Effizienz.

Die letzte größere Unternehmenssteuerreform aus dem Jahre 2007 ist ein trauriges Beispiel für den Versuch, einzelne Entlastungen mit einem Wust zusätzlicher Belastungen (wie der Zinsschranke und der Neuregelung des Mantelkaufs) zu verbinden und das Steuerrecht dadurch noch chaotischer zu gestalten. Viele wichtige Konsequenzen dieser Reform sind auch zehn Jahre später noch nicht geklärt, und von der entstandenen Rechtsunsicherheit profitiert der Fiskus in subtiler Form: Obsiegt er in letzter Instanz, muss das betroffene Unternehmen pro Jahr sechs Prozent Zinsen zahlen, die es nicht vom steuerpflichtigen Gewinn abziehen kann. Obsiegt aber das Unternehmen, erhält es sechs Prozent Erstattungszinsen, die voll steuerpflichtig sind, weshalb ...

