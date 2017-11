Die Wertpapierexperten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 37 auf 45 Euro erhöht, ihre Einschätzung aber auf "Underperform" belassen. Erst am Donnerstag hatte der Ölkonzern seine Drittquartalszahlen veröffentlicht.

Das Analyseteam um Ilkim Karimli merkt die guten Zahlen des letzten Quartals an, die über den Konsensusschätzungen lagen. Insbesondere der hohe Cashflow aus Betriebstätigkeit (OCF) wird erwähnt. Für das Gesamtjahr 2017 sehen die Bankexperten unter andrem Risiken im Bereich der Raffineriemargen und schätzen den OCF etwas unter dem Konsensus bei 3.462 Mio. Euro.

Als entscheidend sehen die Analysten das kommende Strategieupdate im Rahmen des Capital Markets Day, das allerdings erst im März 2018 stattfinden soll. Dort interessiert die Bankexperten auch klare Vorstellungen zur Kapitalallokation.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten der Credit Suisse nun 4,64 Euro für 2017, sowie 4,08 und 4,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2017, bzw. auf 1,30 Euro für 2018 und 1,40 Euro für 2019.

Am Freitag kurz nach Mittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,84 Prozent bei 53,07 Euro.

