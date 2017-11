DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.575,20 -0,34% +15,25% Euro-Stoxx-50 3.603,82 -0,24% +9,52% Stoxx-50 3.186,41 -0,12% +5,84% DAX 13.178,48 -0,03% +14,78% FTSE 7.457,44 -0,36% +4,40% CAC 5.393,96 -0,25% +10,93% Nikkei-225 22.681,42 -0,82% +18,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,47 -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,13 57,17 -0,1% -0,04 +0,1% Brent/ICE 64,05 63,93 +0,2% 0,12 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,29 1.285,03 -0,1% -0,74 +11,5% Silber (Spot) 17,03 16,99 +0,2% +0,04 +6,9% Platin (Spot) 935,95 939,50 -0,4% -3,55 +3,6% Kupfer-Future 3,09 3,09 +0,1% +0,00 +22,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang ihre Abwärtstendenz fortsetzen und mit Abgaben in den Handel starten. Weiterhin belasten Zweifel in Bezug auf die US-Steuerreform das Sentiment. Im Verlauf könnte dann der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für November etwas Bewegung bringen. Daneben stehen Disney nach der Vorlage von Quartalszahlen sowie der Ankündigung neuer Filme aus der "Star Wars"-Reihe im Fokus. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas schwächere Eröffnung am Kassamarkt hin. Die Republikaner im US-Senat wollen die Senkung der Unternehmenssteuer bis 2019 hinauszögern, da sie eine deutliche Ausweitung des Staatsdefizits durch die Steuersenkung erwarten. "Die Investoren fahren ihre Erwartungen an die Steuerreform langsam zurück", so Markt-Analystin Margaret Yang von CMC Markets. Nach dem starken Anstieg der globalen Aktienmärkte, auch getrieben von der Hoffnung auf die US-Steuerreform, neigten die Anleger nun verstärkt zu Gewinnmitnahmen, ergänzt die Teilnehmerin. Die Ankündigung einer weiteren "Star Wars"-Trilogie dürfte die Aktie von Walt Disney stützen. Der Unterhaltungskonzern hat im vierten Quartal unter einer Abnahme der Kabelnetz-Abonnenten gelitten und weniger verdient. Auf bereinigter Basis sank der Gewinn von 1,10 Dollar auf 1,07 Dollar je Aktie. Der Umsatz ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,12 Dollar bei einem Umsatz von 13,23 Milliarden Dollar prognostiziert. Für die Aktie geht es gegen den Trend vorbörslich leicht nach oben. Die Titel von Nvidia deutlicher vor. Der Hersteller von Grafikprozessoren hat bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten übertroffen. So stieg das Ergebnis je Aktie auf 1,33 Dollar von 0,83 Dollar im Vorjahr, während Analysten nur mit 0,95 Dollar gerechnet hatten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 100,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen erholen sich bis Freitagmittag zwar von den Tagestiefs, von wirklicher Kauflaune kann jedoch keine Rede sein. "Momentan fühlen sich die Kunden bestätigt, die auf einen Rücksetzer gewartet haben", meint ein Aktienhändler. Nachdem diese Investoren so lange der Aufwärtsbewegung zugeschaut hätten, warteten sie nun weiter ab. "Ich sehe hier Kaufinteresse unterhalb der 13.000er Marke, vorher nicht", ergänzt er mit Blick auf den DAX. Die Stimmung wird auch getrübt von der nachlassenden Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA. Nach Geschäftszahlen geht es für die Allianz-Aktie nach oben. "Die Zahlen beinhalten keine negative Überraschung", so ein Händler. Positiv sei, dass der Versicherer ein 2 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe. Arcelormittal gewinnen 3,7 Prozent. Das Stahlunternehmen hat seinen Gewinn im dritten Quartal fast verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Salzgitter im MDAX rücken um 0,6 Prozent vor. Die französische Stahlaktie Vallourec gibt nach dem Quartalsausweis indes stark nach und verliert 5,8 Prozent. Keine Überraschungen liefern die Zahlen von Telecom Italia auf den ersten Blick. Sowohl Umsatz wie auch EBITDA sind nach Aussage eines Analysten im Rahmen der Erwartung ausgefallen. Auf vergleichbarer Basis sei das EBITDA dagegen angestiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:58 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1643 +0,10% 1,1632 1,1632 +10,7% EUR/JPY 132,11 -0,02% 132,13 132,17 +7,5% EUR/CHF 1,1578 +0,04% 1,1573 1,1600 +8,1% EUR/GBP 0,8844 -0,14% 0,8857 1,1277 +3,8% USD/JPY 113,49 -0,09% 113,59 113,64 -2,9% GBP/USD 1,3163 +0,22% 1,3134 1,3116 +6,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In unterschiedliche Richtungen sind die Börsen in Asien und Australien am Freitag gelaufen. In Japan weiteten sich die Vortagesgewinne noch aus, belastet durch die Vorgaben der Wall Street. Dort hatten Sorgen um das Zustandekommen der von der Börse sehnsüchtig erwarteten Steuerreform die Anleger in Gewinnmitnahmen getrieben. Offenbar wollen die Republikaner im US-Senat die Senkung der Unternehmenssteuer bis 2019 hinauszögern, so dass ihre Gesetzesvorlage unter anderem in diesem Punkt von der des Repräsentantenhauses abweicht. Der Nikkei-225 verlor weitere 0,8 Prozent auf 22.681 Punkte. Am Vortag war der Index nach zunächst kräftigen Aufschlägen und einem 25-Jahreshoch abrupt nach unten abgedreht. Etwas Gegenwind kam vom Yen, der zum Dollar weiter zulegte. in Japan und Südkorea standen die Chipwerte unter Druck - wie bereits am Vortag -, nachdem der US-Technologiekonzern Qualcomm Vereinbarungen mit drei chinesischen Unternehmen zur Lieferung von Komponenten geschlossen hatte. Dies verstärkt die Sorge, dass andere Zulieferer in der Region das Nachsehen haben könnten. Etwas freundlicher sah die Börsenwelt in China aus, wo Schanghai und Hongkong leichte Zugewinne verbuchten. In Schanghai halfen die Pläne einer Liberalisierung in der Finanzbranche. Danach sollen ausländische Unternehmen nun bis zu 51 Prozent an Wertpapier- und Futureshandelshäusern sowie Vermögensverwaltern halten können, sagte Vize-Finanzminister Zhu Guangyao. Bisher waren Investitionen in dem Sektor bei 49 Prozent gedeckelt. Der australische Markt wurde von den Minenschwergewichten belastet, denn BHP Billiton und Rio Tinto fielen jeweils um rund 2 Prozent. Beide Werte haben im Lauf des Jahres bereits zweistellige Aufschläge verbucht, was Anleger zu Gewinnmitnahmen reizte. Der Leitindex hatte zudem im Lauf der Woche das höchste Niveau seit 2008 erreicht, nachdem er allein im Oktober um 4 Prozent gestiegen war.

CREDIT

Weiter auf erhöhtem Niveau zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) am Freitag. Der Kursrutsch an den Aktienmärkte zeige die Risikoaversion der Marktteilnehmer, auch an den Rentenmärkten gehe es weiter nach unten. Die EZB-Aussagen vom Vortag hätten den Markt stark belastet, heißt es. Unter anderem hatte EZB-Mitglied Coeure auf die mangelnde Feuerkraft der EZB bei künftigen Krisen hingewiesen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz-Finanzchef: Aktienrückkäufe kein Automatismus

Dass die Allianz zum zweiten Mal in Folge ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auflegt, will Finanzvorstand Dieter Wemmer nicht als Selbstverständlichkeit für die kommenden Jahre verstanden wissen. Der nun angekündigte Aktienrückkauf sei kein Automatismus und auch nicht langfristig geplant, stellte Wemmer in einer Telefonkonferenz klar. Es sei eine "Adhoc-Entscheidung aufgrund der starken Kapitalausstattung" gewesen, sagte der Manager.

Eon will mit dänischem Partner in 3 Jahren 180 Ladepunkte errichten

Der Energieversorger Eon hat seine Pläne zum Aufbau eines Ladenetzes für Elektroautos in Europa konkretisiert. Zusammen mit dem dänischen Elektromobilitätsdienstleister Clever sollen in den nächsten drei Jahren 180 Ladepunkte in sieben Ländern aufgebaut werden. Das Netz soll Norwegen mit Italien verbinden.

Gastochter VNG sorgt für höheren Gewinn bei ENBW

Der Energieversorger ENBW hat in den ersten neun Monaten vor allem dank seiner Gastochter VNG mehr verdient. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,8 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Positiv habe sich auch ausgewirkt, dass der Stromerzeuger keine Kernbrennstoffsteuer mehr zahlen musste. ENBW will für das laufende Jahr wieder eine Dividende an seine Anteilseigner ausschütten.

Autokonzerne und ENBW arbeiten an Ladenetz für E-Autos

Der Energieversorger ENBW kooperiert mit dem Gemeinschaftsunternehmen von Autokonzernen zum Aufbau eines europaweiten Ladenetzes für E-Autos. "Wir sind im Gespräch mit dem Konsortium, haben auch schon drei Projekte", sagte Finanzvorstand Thomas Kusterer nach Vorlage der Ergebnisse für das dritte Quartal in einer Telefonkonferenz. Die Unternehmen BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche und Ford haben gemeinsam das Unternehmen Ionity gegründet.

Bahn-Aufsichtsrat beruft drei neue Vorstände

Der Vorstand der Deutschen Bahn AG ist wieder komplett. Der Aufsichtsrat bestellte den 47jährigen Alexander Doll zum Vorstand Güterverkehr und Logistik. Die 49jährige Sabina Jeschke wird Vorstand Digitalisierung und Technik. Zum Vorstand Personal und Recht berief der Aufsichtsrat den 53jährigen Martin Seiler. Die Verträge laufen jeweils drei Jahre.

Prosieben-Aufsichtsrat sucht neuen Vorstandschef - Zeitung

Bei Prosiebensat1 verdichten sich offenbar die Anzeichen, dass Vorstandschef Thomas Ebeling seinen bis 2019 laufenden Vertrag nicht erfüllen wird. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sucht der Aufsichtsrat "intensiv" nach einem Nachfolger. Der Markt werde innerhalb und außerhalb der Medienbranche sondiert. Eine interne Lösung gelte als unwahrscheinlich.

Jenoptik nach starkem Quartal optimistischer für Gesamtjahr

Jenoptik hat im dritten Quartal dank eines starken Geschäfts mit optischen Systemen deutlich mehr verdient und umgesetzt. Da das TecDAX-Unternehmen auch ein starkes Schlussquartal erwartet, fällt der Ausblick für 2017 etwas besser als bisher aus.

Talanx-Vorstandschef Haas wechselt in den Aufsichtsrat

Bei dem Versicherungskonzern Talanx gibt es einen Führungswechsel. Vorstandschef Herbert Haas wird seinen Posten im kommenden Jahr nach zwölf Jahren abgeben und nach der Hauptversammlung im Mai die Führung des Aufsichtsrates von Wolf-Dieter Baumgartl übernehmen, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Sein Nachfolger wird Torsten Leue, der im Talanx-Vorstand für das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden verantwortlich ist.

Air Berlin kann nur Bruchteil der Verbindlichkeiten bedienen - Zeitungen

Die Lage von Air Berlin ist offenbar prekärer als ohnehin schon bekannt. Laut dem Gutachten von Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther sei die Fluggesellschaft nicht nur mit rund 1,5 Milliarden Euro überschuldet, sondern auch zahlungsunfähig, zitieren die Zeitungen B.Z. und Bild aus dem Gutachten, das ihnen vorliege. Von 532 Millionen Euro Verbindlichkeiten sind demnach nur 119 Millionen Euro gedeckt.

Bechtle hebt nach starkem Quartal Wachstumsprognose an

Das IT-System- und Handelshaus Bechtle hat im dritten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Systemhaus- und Cloud-Dienstleistungen profitiert. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis stiegen prozentual zweistellig. Die Prognose für das Gesamtjahr erhöhte das TecDAX-Unternehmen.

Rhön-Klinikum leidet unter Reklamationen und Streiks

Rhön-Klinikum hat im dritten Quartal 2017 zwar mehr umgesetzt, doch der laufende Konzernumbau und Sonderbelastungen haben den Gewinn leicht schrumpfen lassen. Den Ausblick hat die im SDAX notierte Klinikgruppe bekräftigt. Den Plan zur Verbesserung der Profitabilität setzt Rhön-Klinikum nach eigenen Angaben weiter um.

Zeal Network bestätigt trotz Gewinnrückgangs die Prognose Der Lottoanbieter Zeal Network hat in den ersten neun Monaten des Jahres operativ nur gut halb so viel verdient wie im Vorjahr. Ein geknackter Jackpot im ersten Quartal und Investitionen in die internationale Expansion, Produktdiversifizierung und Kundenakquise belasteten den Gewinn. Den Ausblick bestätigte die Zeal Network SE jedoch.

Westgrund verzeichnet deutlich niedrigere Gesamtleistung

Die Immobiliengesellschaft Westgrund hat in den ersten neun Monaten 2017 zwar ihre operative Entwicklung verbessert, die Gesamtleistung war jedoch deutlich rückläufig. Der FFO I stieg um 2,2 Prozent auf 23,2 Millionen Euro. Weil aus Immobilienverkäufen ein höherer Ertrag realisiert werden konnte als im Vorjahr, habe sich der FFO II um 8,3 Prozent auf 24,7 Millionen verbessert. Die Gesamtleistung, zu der die Umsatzerlöse, die Veränderung des Bestands an noch nicht abgerechneten Leistungen und das Ergebnis aus der Bewertung der "als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien" gehören, ermäßigte sich unterdessen deutlich um 39 Prozent auf 93,4 Millionen Euro.

Cewe bekräftigt Jahresziele in Erwartung eines guten Weihnachtsgeschäfts

Der Fotodienstleister Cewe hat nach leichten Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis im dritten Quartal die Jahresprognose bestätigt. Dazu beigetragen hat auch die Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, wie das Unternehmen mitteilte. Unterm Strich halbierte sich beim Foto- und Onlinedruck-Dienstleister der Gewinn allerdings im Zeitraum Juli bis September. Im dritten Quartal fiel der Nachsteuergewinn der Cewe Stiftung auf 2,5 Millionen Euro von 5,2 Millionen im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 1,3 Prozent auf 130,3 Millionen Euro.

Senvion sieht sich bei 18 Prozent Umsatzminus im Q3 noch im Plan

Auch der Windanlagenhersteller Senvion bekommt den massiven Preisdruck in der Branche zu spüren. Das Unternehmen wies für das dritte Quartal einen 18-prozentigen Umsatzrückgang aus. Mit Einnahmen von 1,31 Milliarden Euro nach neun Monaten sieht sich Senvion allerdings gut positioniert, die angepeilten 1,9 bis 1,95 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu schaffen. Die bereinigte EBITDA-Marge fiel um 1,2 Punkte auf 7,9 Prozent und liegt damit nur wenig unter der Zielspanne von 8 bis 8,5 Prozent.

TLG nimmt mit Kapitalerhöhung brutto rund 146,1 Millionen Euro ein

Die TLG Immobilien AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das SDAX-Unternehmen platzierte im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens rund 7.417.555 neue Aktien zum Preis von 19,70 Euro je Stück bei institutionellen Investoren. Dem Immobilienunternehmen flossen damit brutto rund 146,1 Millionen Euro zu.

Hagebau-Gruppe sieht sich bei Umsatzziel 2017 auf Kurs

Die Hagebau-Gruppe steigerte in den ersten drei Quartalen 2017 den Umsatz um 3,4 Prozent auf 5,07 Milliarden Euro und sieht sich beim Jahresziel auf Kurs. Die Gesellschafter der Hagebau Kooperation mit Standorten in acht europäischen Ländern kauften in diesem Zeitraum für 5,07 Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen über die Hagebau Zentrale in Soltau ein. Im Vorjahr lag der Wert bei 4,9 Milliarden Euro.

Arcelormittal profitiert im 3Q von günstigen Marktbedingungen

Der Stahlkonzern Arcelormittal hat seinen Gewinn im dritten Quartal fast verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dabei profitierte der Konzern auch von den günstigen Marktbedingungen. Der Nettogewinn stieg auf 1,21 Milliarden US-Dollar von 680 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz wuchs um mehr als 21 Prozent auf 17,08 Milliarden Dollar.

Uber muss Fahrern in Großbritannien Mindestlohn zahlen

Der US-Fahrdienstvermittler Uber muss seinen Fahrern in Großbritannien den Mindestlohn zahlen. Die Fahrer seien als Angestellte zu betrachten und damit mindestlohnberechtigt, stellte ein Arbeitsgericht fest. Für Uber fahren nach Unternehmensangaben allein in der britischen Hauptstadt 40.000 Fahrer.

Höhere Betriebsausgaben drücken Telecom-Italia-Gewinn

Die Telecom Italia SpA hat im dritten Quartal trotz steigender Umsätze weniger verdient. Höhere Betriebskosten drückten auf die Bilanz. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 2,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zurück. Der Nettogewinn sank um 8,4 Prozent auf 437 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 4,91 Milliarden von 4,84 Milliarden Euro.

Milliardär Drahi mischt Management bei Altice auf

Der Internetkonzern Altice will seine operative und finanzielle Leistung verbessern und mischt dafür sein Management kräftig auf. CEO Michel Combes tritt bei Altice, die vom französischen Milliardär Patrick Drahi gegründet und geführt wurde, zurück. Drahi hat nun Dexter Goei zum CEO ernannt, zusätzlich zu seiner derzeitigen Position als CEO und Chairman von Altice USA. Zu den weiteren Neuernennungen gehören Dennis Okhuijsen als CEO Europe, Armando Pereira als COO von Altice Telecom und Alain Weill als COO von Altice Media und Chairman und CEO der SFR Group.

Beim Luxusgüterkonzern Richemont sprudelt der Gewinn

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat in der ersten Geschäftsjahreshälfte von der regen Nachfrage in allen Bereichen und insbesondere bei Schmuck profitiert und seinen Gewinn kräftig hochgeschraubt. In dem Sechsmonatszeitraum bis Ende September legte der Reingewinn des Unternehmens von 540 auf 974 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro.

Vallourec schafft in 3Q leicht positives EBITDA - Prognose angehoben

Vallourec hat seine Jahresprognose nach einer weiteren Ergebnisverbesserung im dritten Quartal aufgrund der wiederaufgelebten Investitionen in der sich erholenden Erdölbranche angehoben. Das EBITDA des Herstellers von nahtlosen Rohren für die Mineralölindustrie war mit 9 Millionen Euro positiv, verglichen mit einem Verlust von 52 Millionen Euro im Vorjahr. Wie andere Zulieferer im Ölsektor hatte auch Vallourec mehrere Jahre lang unter der Investitionszurückhaltung der Branchengrößen nach dem Ölpreisverfall gelitten.

