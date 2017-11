Zug - Das Bundesgesetz zum Elektronische Patientendossier (EPD) verpflichtet Spitäler und Kliniken bis 2020 die entsprechenden Verordnungen umzusetzen. Nebst dem Aufwand für die Umstellung bietet das EPD aber auch Chancen für Effizienzgewinne oder Qualitätsoptimierungen. Am eHealth Anlass von inacta geben Experten am 30. November in Zürich konkrete Erfahrungen weiter.

Bis 2020 ist das Elektronische Patientendossier (EPD) integrierter Bestandteil des schweizerischen Gesundheitssystems. Um den Anschluss nicht zu verpassen, müssen Spitäler und Kliniken jetzt investieren - Ihre Organisation ist verpflichtet, innerhalb kurzer Zeit das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier EPDG und die entsprechende Verordnung über das elektronische Patientendossier EPDV einzuhalten.

Doch welches ist die richtige Vorgehensweise? Welche Stolpersteine sind zu beachten und wie erreichen Spitäler und Kliniken einen Mehrwert aus den Investitionen?

Gesetze und Verordnungen als Chance, eingefahrene Abläufe neu zu denken

Dazu Jürg Porro, Associate

