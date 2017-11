Der Optikhersteller Jenoptik hat im dritten Quartal einen Umsatz von 178,4 Millionen Euro (+7,7?%) und ein EBIT von 22,9 Millionen Euro (VJ: 17,7 Millionen Euro) erwirtschaftet. Die EBIT-Marge konnte sogar um 12,8?% (VJ: 10,7?%) gesteigert werden. Der Nettogewinn beträgt 21,5 Millionen Euro (VJ: 13,7 Millionen Euro) - für Musik in den Ohren der Anleger sorgte jedoch eine Prognoseerhöhung für 2017. Beim Umsatz und der EBIT-Marge erwartet Jenoptik jetzt eine Spanne zwischen 720-740 Millionen Euro bzw. 9,5-10?%.

Obwohl die technische Ausgangslage in dem Wertpapier von Jenoptik durch das Doppeltop um 29,90 Euro etwas angeschlagen wirkt, stehen die Chancen auf einen baldigen Test der Jahreshochs gar nicht mal so schlecht. Hierzu sollten Investoren aber unbedingt das Kursniveau von 28,00 Euro per Tagesschlusskurs verteidigen, ...

