Stuttgart. Der Vorsitzende des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg des Südwestrundfunks (SWR) ist am Freitag, 10. November 2017, in Stuttgart in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Sitzung des Gremiums wurde Volker Stich (67) für den Vorsitz wiedergewählt, ebenso dessen Stellvertreterin Nicola May (54).



Wahl des Vorsitzes turnusgemäß nach zweieinhalb Jahren Da die vergangene Amtszeit von 30 Monaten bzw. zweieinhalb Jahren abgelaufen war, hat der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg seinen Vorsitzenden sowie die Stellvertretung gewählt. Dem Gremium gehören 63 Mitglieder an.



Informationen zu Volker Stich



Volker Stich wird gemeinsam vom Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Baden-Württemberg, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft - Landesbezirk Baden-Württemberg und vom Beamtenbund Baden-Württemberg in den Rundfunkrat entsandt. Das Amt des Vorsitzenden hat er seit 2008 inne, dem Rundfunkrat des Südwestrundfunks gehört er seit 1998 an. Von 1998 bis 2003 wurde Stich vom SWR Rundfunkrat in den ARD-Programmbeirat entsandt. Von 2003 bis 2008 war er Vorsitzender des Fernsehausschusses.



Informationen zu Nicola May



Nicola May wird vom Deutschen Bühnenverein Baden-Württemberg in den SWR Rundfunkrat entsandt. Sie gehört dem Gremium seit 2011 an, in das Amt der stellvertretenden Landesrundfunkratsvorsitzenden wurde sie 2013 zum ersten Mal gewählt.



