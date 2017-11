Snap (WKN:A2DLMS) berichtete die Ergebnisse des dritten Quartals am 07.11. und Investoren waren nicht glücklich darüber; Die Anteilsscheine vielen im nachbörslichen Handel um 10%. Der Umsatz stieg um 62 % auf 207,9 Millionen US-Dollar, als das Unternehmen aggressiv auf seine neue Self-Service-Werbeplattform umstieg, die sowohl die Einstiegskosten für Inserenten senkt als auch den Anzeigenverkauf automatisiert. Die Wall Street hatte dagegen 236,9 Millionen US-Dollar Umsatz erwartet.



Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg sequentiell auf 178 Millionen an, was auch der Konsensusschätzung von 181,8 Millionen nicht entsprechen konnte.



Der Nettoverlust des Unternehmens verdreifachte sich mehr als auf 443,2 Millionen US-Dollar, aber Snap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...