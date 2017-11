Eine baldige Zinserhöhung in der Euro-Zone ist nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny nicht realistisch. Perspektivisch könne erst im Jahr 2019 wieder mit einer Änderung der Zinspolitik gerechnet werden.

Nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny ist eine Zinserhöhung in der Euro-Zone im nächsten Jahr noch kein Thema. Alle Notenbanken der Welt hätten die Regel, dass "erst einige Zeit" nach dem Ende der Anleihenkäufe wieder an der Zinsschraube gedreht werde, sagte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank am Freitag im ORF. "Das heißt, realistisch gesehen, würde sich aus dieser Perspektive erst im Jahr 2019 eine Änderung der Zinspolitik ergeben." Der EZB-Rat ...

