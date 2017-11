Liebe Leserin, lieber Leser, am 19. September ergab sich im Point & Figure Chart des Nikkei bei rund 20.000 Punkten eine hochinteressante Situation. Durch den vorherigen Rücksetzer in Form einer O-Spalte und der nachträglichen Bestätigung wurde das Kursziel von 23.200-400 Punkten aktiviert und bestätigt. Dieses Ziel - immerhin satte +17% - wurde in einem wahren Sturmlauf angesteuert und gestern, am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...