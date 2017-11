Oldenburg - Während die Blätter der Bäume in den letzten vier Wochen ihr buntes Farbenspiel aufführten, nahm der Oktober an der Börse ein goldenes Gepräge an, so die Experten von LOYS im Kommentar zum LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993/ WKN A1JRB8), LOYS Global System (ISIN LU0861001344/ WKN A1J9LP), LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993/ WKN A1JRB8) sowie LOYS Europa System (ISIN LU1129454747/ WKN HAFX68) und LOYS Global MH (ISIN DE000A0H08U6/ WKN A0H08U).

Den vollständigen Artikel lesen ...