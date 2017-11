Der Weinstein-Skandal schlägt immer höhere Wellen. Auch Herr K. bekommt die Auswirkungen zu spüren, da er an einem Gender-Awareness-Workshop teilnehmen muss. Für ihn ist das die Höchststrafe im großen Geschlechter-Bingo.

Die Sex-Affäre um den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein schlägt hohe Wellen. Bis in die Firma von Herrn K., der nun in einen halbtägigen Gender-Awareness-Workshop gespült wurde. Er hält das für die Höchststrafe im großen Geschlechter-Bingo. Wenn eine Frau einen Auffahrunfall verursacht, müssen ja auch nicht landesweit all ihre Geschlechtsgenossinnen zum Idiotentest.

Aber das sagt er jetzt nicht laut, denn die Initiatorin baut sich gerade im aschgrauen Etuikleid vor ihnen auf. Frau Doktor Schwielow sitzt nicht nur im Vorstand, sondern ist auch Chief Sustainability Officer und Gleichstellungsbeauftragte der Firma, was Koslowski einst als "Krötenzaun meets Klimakterium" diffamierte.

"Zielsetzung des Seminars ist es, Ihnen, liebe Kollegen, die Möglichkeit zu geben, eigene Stereotype kennen zu lernen, um diese in ihrer unreflektierten Wirksamkeit zu hinterfragen", erklärt Frau Doktor Schwielow. Koslowski rollt mit den Augen, worauf sie ihm einen strengen Blick zuwirft. "Ihnen wird sich Frau Kapp-Straten sicher besonders aufmerksam ...

