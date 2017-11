Ein Schweizer Gericht hat eine hohe Kartellstrafe gegen BMW verhängt. Der bayerische Autobauer habe Importe in die Schweiz verhindert und somit die Preise künstlich hoch gehalten.

BMW muss in der Schweiz eine Kartellstrafe von 157 Millionen Franken zahlen. Das Bundesgericht in Lausanne wies eine Beschwerde des Münchner Autobauers gegen eine kartellrechtliche Sanktion in dieser Höhe ab, die die Wettbewerbskommission ...

