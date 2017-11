Das Thema Bitcoin bleibt in aller Munde. In dieser Woche ging es bei der Kryptowährung mal wieder äußerst volatil zu. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR berichtet über die Hintergründe und er verrät welche Möglichkeiten es gibt vom davon zu profitieren... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Paypal, Artnet, First Sensor, Magna und Match Group. Das komplette Interview finden Sie HIER.