Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 10.11.2017 Kursziel: 1,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann curasan berichtet solide Q3-Zahlen und bestätigt den Ausblick curasan hat gestern die Q3-Zahlen veröffentlicht und den jüngst angepassten Ausblick bestätigt. Die wesentlichen Kennziffern sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. [Tabelle] Umsatz- und Ergebnisentwicklung weitestgehend stabil: Der Nettoumsatz fiel in Q3 leicht auf 1,32 Mio. Euro und lag damit im Rahmen unserer Erwartungen. Der leichte Umsatzrückgang ist geografisch von einer weiterhin schwachen Entwicklung der Region Europa (-14,1%) und darin insbesondere Deutschlands (-27,7%) geprägt. Allerdings erwartet curasan für das Schlussquartal bereits deutliche Umsatzsteigerungen im lokalen Geschäft, da der Wechsel eines Vertriebspartners erfolgreich abgeschlossen wurde. Das EBITDA blieb zwar mit -0,70 Mio. Euro in Q3 auf Vorjahresniveau, lag jedoch auf Sicht von 9 Monaten mit -1,86 Mio. Euro unter Vorjahr (-1,64 Mio. Euro). Als Gründe für den Ergebnisrückgang sind hauptsächlich unerwartete Umsatzverschiebungen aufgrund von Liefer- und Produktionsengpässen, eine zeitintensivere Vertriebspartnergewinnung sowie die geschätzte einmalige Steuerbelastung durch die potenzielle Nachzahlung aus dem Jahr 2008 auszumachen. Neuer Vertriebspartner in den USA: Vergangene Woche hat curasan den Abschluss einer neuen Vertriebspartnerschaft im Orthopädiebereich bekannt gegeben. Die Xtant Medical Holdings Inc. wird mehrere orthopädische Produkte aus dem Portfolio von curasan in den USA und Kanada vertreiben. Erste signifikante Umsätze (MONe: <1,0 Mio. Euro) werden bereits ab dem Jahr 2018 erwartet. Da wir mit dem Eingehen weiterer Kooperationen bereits gerechnet hatten und die Visibilität derzeit noch sehr gering ist, sehen wir hieraus derzeit keinen Anpassungsbedarf unserer Schätzungen. Ausblick unverändert: curasan hat nach der jüngsten Umsatz- und Gewinnwarnung die Guidance bestätigt und erwartet demnach einen Brutto-Umsatz von 6,9 bis 7,2 Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von -3,9 bis -4,2 Mio. Euro. Im Rahmen der Telefonkonferenz machte der Vorstand deutlich, dass im Ausblick alle Sondereffekte berücksichtigt wurden und keine weiteren negativen Auswirkungen auf die operative Kostenstruktur zu erwarten sind. Darüber hinaus wurde bekräftigt, dass die noch ausstehende zweite Tranche der Kapitalerhöhung in den nächsten Tagen zufließen sollte und das Unternehmen damit bis zum avisierten Break-Even über ausreichend liquide Mittel verfügt. Fazit: Das Erreichen der Jahresziele dürfte nach der jüngsten Anpassung der Guidance sicher sein. Frische Impulse erwarten wir durch die neuen Vertriebspartner in China und den USA. Das daraus resultierende Wachstum sehen wir jedoch in unseren Schätzungen bereits berücksichtigt und bestätigen daher unsere Halten-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 1,10 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15855.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

ISIN DE0005494538

