Stadtverstopfer, Luftverpester - muss das Auto an den Pranger?



Die Gäste: Dorothee Bär (CSU, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesverkehrsministerium) Werner Schneyder (Kabarettist) Lina Van de Mars (Moderatorin, Motorsportlerin und Mechatronikerin) Stefan Wenzel (B'90/Grüne, Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz) Matthias Wissmann (Präsident des Verbandes der Automobilindustrie)



Es sorgt für Dauerstaus, vergiftet die Luft: Für Kritiker ist das Auto ein Technik-Dinosaurier. Kommt jetzt das Ende des Verbrennungsmotors? Was ist die beste Alternative? Und wo bleibt der Spaß am Fahren, wenn wir alle in Batterieautos sitzen, ferngesteuert von Computern?



