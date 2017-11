-------------------------------------------------------------- zur DSH-Website http://ots.de/XnRZF --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - In Supermärkten sieht es schon seit September nach Weihnachten aus, und doch kommt Heiligabend für viele Menschen sehr überraschend. Kurz vor den Feiertagen dominiert dann der Stress. Auch das Unfallrisiko steigt, wenn Hektik dominiert, um doch noch ein gelungenes Fest zu organisieren.



Dabei gibt es einige Programmpunkte rund ums Fest, die schon jetzt entspannt erledigt werden können. Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) hat fünf davon zusammengestellt:



Tipps der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH)



1. Grauer Novemberabend, bunte Weihnachtskarten: Wer die Weihnachtspost jetzt schon erledigt, spürt Vorfreude auf das Fest, nimmt dem November die Schwere und sich selbst den Druck, kurz vor dem Fest noch alle lieben Menschen zu bedenken.



2. Wer bekommt was geschenkt? Jetzt ist Zeit für inspirierende Bummel durch die Geschäfte und wohlüberlegte Geschenke.



3. Rechtzeitig die Lichterkette für den Weihnachtsbaum überprüfen oder Weihnachtsbaumkerzen kaufen. Noch ist die Auswahl groß, und man erspart sich eine große Enttäuschung, wenn am 24. Dezember der Weihnachtsbaum nicht leuchtet.



4. Arbeit in der Familie aufteilen: Wer kümmert sich um die Geschenke? Wer besorgt den Baum und schmückt ihn? Wer backt wann was - und wer besorgt dafür die Zutaten?



5. Welche Lebensmittel werden für die Feiertage benötigt? Welches Menü ist geplant und welche vereinfachten Varianten davon kommen in Frage? Was kann schon im Voraus gekauft und zubereitet werden?



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken in Deutschland rund 3,2 Millionen Menschen durch einen Haushaltsunfall.



OTS: DSH - Aktion Das Sichere Haus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9331 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9331.rss2



Pressekontakt: Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin. Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71, Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.