Köln, 10.11.2017 (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



die "Internationalen Skulptur-Tage" sind Schauplatz für den neuen Fall von Kommissar Thiel und Professor Boerne. Kurz vor der Fernsehausstrahlung im Ersten feiert der Tatort "Gott ist auch nur ein Mensch" (WDR) Publikumspremiere im Münsteraner CINEPLEX. Das Tatort-Team ist fast komplett mit vor Ort. Zum Pressefototermin mit den DarstellerInnen und FilmemacherInnen laden wir Sie hiermit gerne ein.



Pressefototermin zur Premiere von:



"Tatort - Gott ist auch nur ein Mensch" Donnerstag, 16. November 2017, 18:15 Uhr CINEPLEX, Albersloher Weg 14, 48155 Münster



Ihre Teilnahme bereits zugesagt haben Axel Prahl, Jan Josef Liefers, ChrisTine Urspruch, Friederike Kempter, Claus D. Clausnitzer sowie Aleksandar Jovanovic und Gertie Honeck, die in Gastrollen zu sehen sein werden - und Lars Jessen (Regie), Thorsten Wettcke (Buch), Prof. Gebhard Henke (WDR-Fernsehfilmchef und Tatort-Koordinator), Nina Klamroth (Redaktion, WDR), Jutta Müller (Produzentin, Molina Film) u.a.



Film- und Videoaufnahmen bei der Premiere bedürfen der vorherigen Absprache.



Der Sendetermin wird Sonntag, der 19. November 2017, um 20:15 Uhr im Ersten sein. Aktuell gedreht wird bereits der neue Tatort aus Münster "Affentheater" (AT), den Bavaria Fiction (Niederlassung Köln) im Auftrag des WDR produziert.



Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfen.



Mit freundlichen Grüßen



Ingrid Schmitz WDR-Unternehmenssprecherin



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information, Barbara Feiereis barbara.feiereis@wdr.de, Telefon: 0221 / 220 7122