Mehrere Depotbanken haben kürzlich die Gebühren angepasst - so auch ebase. FondsDISCOUNT.de-Kunden mit einem Depotwert ab 25.000 Euro profitieren weiterhin von den günstigen Konditionen. Wir übernehmen einfach die Gebühren für Sie.

In wenigen Wochen treten neue Gesetze und EU-Richtlinien in Kraft, die einige Depotbanken dazu veranlassen, ihre Gebührenstruktur zu überarbeiten. In Folge von MIFID II und der Investmentsteuer-Reform ändert ebase ab 1. Januar 2018 die Gebühren für ihre Kunden. Der Grund: Die Vorgaben würden umfangreiche Änderungen an den Systemen und Prozessen der ebase erforderlich machen, geht aus Informationen für Vertragspartner hervor, die FondsDISCOUNT.de vorliegen.

