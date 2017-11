Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Um mit den Anforderungen seiner Kunden in Europa Schritt zu halten, gab Brooks Life Sciences (Brooks), eine Geschäftseinheit von Brooks Automation, heute bekannt, dass es seine Labordienstleistungen in den Bereichen Probenvorbereitung und Bioprocessing ausgebaut hat - mit einem weiteren Standort für sein BioStorage® Technologies GmbH-Labor in Pfungstadt, Deutschland, nahe dem bestehenden Biorepository des Unternehmens.



Um mit den wachsenden Laboranforderungen seiner Kunden Schritt zu halten, hat Brooks seine Fähigkeiten und Kapazitäten bei den Dienstleistungen im Bereich Probenvorbereitung aufgestockt. Hierzu gehören die automatisierte DNA- und RNA-Extraktion, Aliquotierung/Umformatierung, die Isolierung und Kryokonservierung peripherer mononuklearer Blutzellen (PBMCs) sowie benutzerspezifische Methoden der Probenvorbereitung. Die zusätzlichen Dienstleistungen werden nach bestehenden, standardisierten besten Praktiken, Qualitätskontroll- und weltweiten Vorgaben erbracht, die in Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner des Unternehmens - RUCDR® Infinite Biologics - entwickelt wurden.



"Wir freuen uns sehr, dass wir seit der Gründung unserer ersten Biorepository-Einrichtung in Griesheim, Deutschland, vor über zehn Jahren in Europa so beständig gewachsen sind", so Martin Long, Vice President und General Manager von BioStorage Services. "Das ist der ideale Standort für uns, weitere Allianzen und Kooperationen mit der wissenschaftlichen Community zu knüpfen, die in Europa Pharmaforschung und klinische Entwicklung betreibt."



Dr. Andrew Brooks, Chief Scientific Officer, Brooks Life Sciences, betont, dass das Unternehmen mit der Erweiterung seiner Labordienstleistungen sowohl die weltweiten Anforderungen von Pharma- und Biotech-Kunden als auch die lokalen Anforderungen europäischer Kunden aus dem staatlichen und akademischen Umfeld noch besser bedienen kann.



"Unsere erweiterten wissenschaftlichen Dienstleistungen für die Vorbereitung und Konservierung von Proben, kombiniert mit unseren Dienstleistungen hochmodernen Probenmanagements, machen es uns möglich, einer großen Auswahl von Forschungs- und Entwicklungsorganisationen komplette und integrierte Probenlebenszykluslösungen anzubieten", so Dr. Brooks.



Zusätzlich zur Erweiterung seiner Dienstleistungen freut sich das Unternehmen auch sehr, mitteilen zu können, dass ihm vor Kurzem vom französischen Ministerium für Hochschulwesen und Forschung (MESR) für den Drei-Jahres-Zeitraum 2017 bis 2019 die Berechtigung für die Steuergutschrift "CIR" (Credit d'Impôt Recherche) zuerkannt wurde. Der Anreiz erlaubt es berechtigten forschungsbasierten Firmen, die in Frankreich der Körperschaftssteuer unterliegen, eine Steuererleichterung von bis zu 30 Prozent für alle Forschungs- und Entwicklungsausgaben aus Dienstleistungen geltend zu machen, die an die BioStorage Technologies GmbH in Deutschland ausgelagert werden.



Als weltweit aktiver Anwender der "Good Storage Practices" konzentriert sich Brooks Life Sciences' Netz an BioStorage-Biorepository-Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien/Pazifik auf die Vorbereitung, Aufbewahrung und Kühlketten-Beförderung menschlicher biologischer Proben für eine große Auswahl von Kunden in akademischen und staatlichen, Pharmazie- und Biotechnologie-, Auftragsforschungs-, klinischen und Biobanking-Endmärkten.



Über Brooks Life Sciences:



Brooks Life Sciences, eine Geschäftseinheit von Brooks Automation, ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umfassender Probenlebenszyklus-Managementlösungen für die Biowissenschaftsindustrie. Seine Lösungen umfassen automatisierte Aufbewahrungssysteme für Verbindungen und Bioproben, Verbrauchsmaterial und Instrumente für die Probenaufbewahrung, Aufbewahrungsprodukte für die Zellen-Kryokonservierung, vor Ort oder extern erbrachte Biorepository-Dienstleistungen, die weltweite Probenvorbereitung und analytische Labordienstleistungen, sowie innovative Informatiksysteme und Technologiedienstleistungen. Seine hochwertigen, flexiblen Produkte und Servicelösungen für den Probenlebenszyklus unterstützen Kunden in aller Welt - darunter die führenden 20 Biopharma-Unternehmen - und versetzen diese in die Lage, die wissenschaftliche Forschung voranzutreiben.



Über RUCDR Infinite Biologics:



RUCDR, das weltweit größte universitätsgestützte Biorepository, perfektioniert seit 1999 die Wissenschaft von Biobanking, Bioprocessing und diesbezüglicher Analytik und arbeitet hier mit öffentlichen, privaten und staatlichen Stellen in aller Welt zusammen. Ziel von RUCDR Infinite Biologics ist es, die genetischen Ursachen gewöhnlicher, komplexer Krankheiten zu verstehen und Diagnosen, Behandlungen und schließlich Heilungen für diese zu finden.



