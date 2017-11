Leipzig (ots) - Ticketverlosung in der MDR JUMP Morningshow - Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde berichten als Netzreporter für die ARD



Der BAMBI gilt als Deutschlands wichtigster Medienpreis und die Verleihungsgala als eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres. Dieses Jahr findet es am 16. November in Berlin statt. MDR JUMP Hörerinnen und Hörer können hautnah bei der Verleihung dabei sein.



Hotel und Roter Teppich inklusive



Am Montag und Dienstag gibt es in der MDR JUMP Morningshow mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde Freikarten für die BAMBI-Gala zu gewinnen. "Toll ist auch, dass für unsere Gewinner die An- und Abreise mit der Bahn sowie die Übernachtung im Hotel inklusive sind", sagt Sarah von Neuburg. "Sogar einen Platz am Roten Teppich haben wir für sie schon reserviert!"



Auch Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde haben ihren Platz am Roten Teppich sicher: Die MDR JUMP Morningshow Moderatoren berichten als Netzreporter für die ARD mitten aus dem BAMBI-Trubel. Frech gefragt, direkt gefilmt und gleich ins Netz: Im ARD YouTube Channel und in den sozialen Netzwerken kann man sich ihre Interviews mit den BAMBI-Stars anschauen.



Zusatzchance bei Facebook



Eine Zusatzchance auf die exklusiven Tickets gibt es auf dem Facebook-Profil von MDR JUMP.



