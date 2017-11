- Termine vom 13. bis 18. November - === M O N T A G, 13. November 2017 *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 9 Monate, Amberg *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 09:30 DE/Euro Finance Week, Konferenz, Keynote von EZB-Vizepräsident Constancio, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Herbst-PK, Frankfurt *** 15:00 US/General Electric Co, Investor Update, Boston *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 4Q - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/Voltabox AG, Ergebnis 9 Monate, Delbrück - DE/Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal D I E N S T A G, 14. November 2017 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:25 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (11:00 Jahres- PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) *** 08:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 09:00 EU/EZB, Konferenz über Zentralbank-Kommunikation, u.a. Teilnahme von EZB-Präsident Draghi und Fed-Chefin Yellen (11:00), Frankfurt 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich *** 10:00 IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:00 DE/Euro Finance Week, Konferenz, Rede von EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt 10:30 DE/LBBW, PG zum Kapitalmarktausblick 2018, Stuttgart *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Oktober *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November *** 11:00 EU/Industrieproduktion September *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:40 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q, Stuttgart 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Dortmund *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta 14:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Louisville *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober 17:35 FR/EDF, Umsatz 9 Monate, Paris *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur zur wirtschaftlichen Lage November M I T T W O C H, 15. November 2017 *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q, Köln *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 9 Monate, Kassel 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:45 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Aschheim *** 08:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 09:00 GB/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der UBS European Conference, London *** 10:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich 10:30 DE/Deutscher Gewerkschaftsbund, PK zum DGB-Index "Gute Arbeit". Der Index wartet regelmäßig mit einigen interessanten volkswirtschaftlichen Daten auf. *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:45 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Deutscher Handelskongress, u.a. Rede von SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 15:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen *** 16:00 DE/Kanzlerin Merkel, Rede im Rahmen des High-Level-Segments der COP23, Bonn *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose - DE/LBBW, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart D O N N E R S T A G, 16. November 2017 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Konferenz, Vortrag von EZB-Direktor Mersch (09:45), Frankfurt 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Deutscher Handelskongress, u.a. Rede von FDP-Chef Lindner, EU-Kommissar Oettinger und Finanzstaatssekretär Spahn, Berlin 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 15:10 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Cato Institute, Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 19:10 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der "CFA Society Houston" 21:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Michigan Law School, Ann Arbor *** - GB/Prudential plc, Interim Management Statement 9 Monate, London F R E I T A G, 17. November 2017 *** 07:15 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 09:15 EU/European Banking Congress, Keynote von EZB-Präsident Draghi, u.a. Teilnahme von Deutsche-Bank-Chef Cryan und Commerzbank-Chef Zielke sowie Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann (14:00), Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 11:00 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, ao HV, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 15:00 DE/CDU-Bundesvorstand, Klausurtagung, Berlin *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister zu Haushaltsfragen, Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für die Niederlande (S&P), die Schweiz (S&P), Zypern (Moody's), Dänemark (Moody's), Lettland (Moody's) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 18. November 2017 - DE/CDU-Bundesvorstand, Klausurtagung, Berlin ===

