Nio will schon in wenigen Jahren den Markt für Elektroautos aufmischen. Nun bekommt das chinesische Unternehmen frisches Geld vom größten Internetkonzern des Landes, um Tesla und VW herauszufordern.

Mitten auf dem Kräftemessen der amerikanischen IT-Branche hatten die Chinesen Anfang des Jahres bereits die Muskeln spielen lassen. Auf der CES in Las Vegas präsentierte die chinesische Elektroautomarke Nio den elektrischen Supersportwagen EP9 mit umgerechnet 1360 PS. Genug, um selbst das Spitzenmodell des kalifornischen Elektropioniers Tesla alt aussehen zu lassen. In den nächsten Jahren wollen die Chinesen nun den elektrischen Massenmarkt in Angriff nehmen.

Dafür hat Nio nun frisches Geld eingesammelt. In seiner jüngsten Finanzierungrunde hat das Start-up rund eine Milliarde Dollar Risikokapital aufgenommen. Die Anleger hegen offenbar große Hoffnungen, dass Nio der Durchbruch gelingt, an dem so viele andere chinesische Automarken mit Ambitionen scheiterten.

Angeleitet wird die jüngste Finanzierungsrunde vom chinesischen Internetkonzern Tencent, der mit WeChat den erfolgreichsten Chat-Dienst Chinas betreibt und mittlerweile auf einen Wert 475 Milliarden Dollar geschätzt wird. Neben dem Internetriesen haben auch der US-Hedgefonds Lone Pine Capital, die chinesische ...

