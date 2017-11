- Termine vom 20. bis 25. November - === M O N T A G, 20. November 2017 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** - EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Abstimmung über künftigen Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA), Brüssel D I E N S T A G, 21. November 2017 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q, Bonn 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis, Luton 08:15 DE/Helaba, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto - DE/Linde AG, Ende der Nachfrist für den Umtausch in Anteile der neuen Holding Linde plc M I T T W O C H, 22. November 2017 07:00 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, München 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 DE/TLG Immobilien AG, ao HV, Berlin 10:00 DE/Deutsche Bank, PK zum Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (2. Umfrage) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Oktober/1. November - DE/Varta AG, Ergebnis 3Q, Ellwangen D O N N E R S T A G, 23. November 2017 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis, Duisburg/Essen 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Oktober 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 26. Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA und Japan geschlossen F R E I T A G, 24. November 2017 *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Oktober - US/Verkürzter Handel am US-Aktienmarkt (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Moody's) S A M S T A G, 25. November 2017 10:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bundesparteitag mit Entscheidung über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, Berlin ===

