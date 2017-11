Nvidia hat einmal mehr ein starkes Quartal abgeliefert. Die Schätzungen der Analysten beim Umsatz und Ergebnis übertraf Nvidia deutlich. Wachstumstreiber waren das Geschäft mit Datenzentren und die Gaming-Sparte. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf Reaktion der Nvidia-Aktie. Ausserdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.