Wie geht eigentlich ein Börsenbetreiber mit den Herausforderungen der Digitalisierung um? Was kann, was muss sich ändern und vor allem: Wo findet sich eigentlich der Endkunde wieder? Ein Gespräch mit Alexander Höptner, Geschäftsführer der Börse Stuttgart GmbH, am Rande des MiFID-Kongresses 2017.