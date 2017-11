=== S O N N T A G, 12. November 2017 - SI/Stichwahl um das Präsidentenamt in Slowenien M O N T A G, 13. November 2017 *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 9 Monate, Amberg *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 09:30 DE/Euro Finance Week, Konferenz (bis 16.11.), Keynote von EZB-Vizepräsident Constancio, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Herbst-PK, Frankfurt *** 15:00 US/General Electric Co, Investor Update, Boston *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 4Q - DE/Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/Voltabox AG, Ergebnis 9 Monate, Delbrück ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.