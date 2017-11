München (ots) -



In München und Berlin ist der neue Online-Supermarkt getnow.de an den Start gegangen. Die Kunden können ihren kompletten Einkauf online erledigen. Alle Waren werden auf Wunsch in nur 90 Minuten direkt an die Haustür geliefert. Bei einem Mindestbestellwert von 60 Euro ist die Lieferung kostenfrei.



Das Angebot von getnow.de umfasst alle Produkte des täglichen Bedarfs für Zuhause oder das Büro - von knackfrischem Obst und Gemüse über Getränke, Kaffee und Süßwaren bis hin zu Bio-Produkten sowie frischem Fisch und Fleisch. Hinzu kommen Drogerieartikel, Büromaterial, Tierbedarf und Putzmittel. Der Online-Supermarkt getnow.de bezieht sämtliche Waren direkt aus den METRO Cash & Carry-Großmärkten in München und Berlin - damit sind Qualität, Frische und günstige Preise garantiert.



Auswahl aus über 60.000 Artikeln



Über 8.000 METRO-Artikel sind derzeit bei getnow.de direkt bestellbar. Auf Wunsch ist es möglich, auf fast den kompletten Warenbestand der METRO mit mehr als 60.000 Artikeln zurückzugreifen. Besonders ist zum Beispiel das Angebot bei Fisch und Meeresfrüchten. Hier können Kunden derzeit aus über 100 Sorten wählen. Getnow.de und METRO unterstützen zudem unter anderem MSC-Zertifizierungen zur nachhaltigen Fischerei. Beim Thema Obst und Gemüse setzen die Partner auf regionale Produkte, aber auch exotische Sorten sind stets lieferbar. Für Feinschmecker wird das große Feinkost-Angebot permanent ausgebaut. Wer den Tag bei einem guten Wein und Käse ausklingen lassen möchte, kann aus über 400 Käsesorten und Hunderten von unterschiedlichen Weinen, Bränden und Champagner wählen.



Bestellen per Mausklick



"Statt in der Schlange im Supermarkt zu stehen und Tüten zu schleppen, kann bei uns jeder per Mausklick seine Lieblingsprodukte ordern - so bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben", betont der Gründer von getnow.de Alexander Emming. "Unser Logistikpartner DHL sorgt für eine schnelle und zuverlässige Zustellung der Waren, unser Kooperationspartner METRO verschafft unseren Kunden weitere Vorteile: eine Riesen-Produktauswahl, Frische und Qualität sowie Preise, die nicht höher sind als in anderen Supermärkten."



Komfortabler geht's nicht



Der Bestellprozess bei getnow.de ist denkbar einfach: Unter www.getnow.de gibt der User seine Postleitzahl ein und loggt sich ein - beziehungsweise er registriert sich bei der ersten Nutzung. Nun kann der Kunde aus über 8.000 Artikeln seinen Warenkorb zusammenstellen und dann mit einem Mausklick auf das Feld "Zur Kasse" den Einkauf abschließen. Am Ende wird noch ein Wunschliefertermin angegeben und bezahlt. Die Lieferkosten betragen generell 4,99 Euro pro Anlieferung. Bei einem Mindestbestellwert von 60 Euro verschickt getnow.de die Ware versandkostenfrei. Darüber hinaus gibt es je nach Saison zahlreiche Sonderangebote. Der schnelle und freundliche Service von getnow.de wurde bereits unabhängig getestet und erhielt den 1. Platz als bester Online-Lieferservice in Berlin.



Schnell, schneller, getnow.de



getnow.de bietet drei Lieferoptionen: Bei der Sofortlieferung ist die Bestellung des Kunden im Großraum Berlin und München innerhalb der nächsten 90 Minuten oder zur Wunschzeit direkt an der Haustür oder im Büro. Diese Möglichkeit bietet getnow.de zwischen 9.00 und 18:00 Uhr, montags bis freitags, in Berlin zusätzlich samstags und demnächst auch in München. Eine weitere Option: Der Kunde kann ein 1-stündiges Lieferzeitfenster festlegen: Er bestellt beispielweise morgens und erhält die Ware pünktlich zwischen 12 und 13 Uhr zum Mittagessen. Die dritte Option: Am Abend zwischen 18 und 21 Uhr können die Kunden auf der Basis 2-stündiger Zeitfenster ihre Anlieferzeiten planen. Grundsätzlich sind bei getnow.de Bestellungen 24 Stunden am Tag möglich, Auslieferungen erfolgen von Montag bis Samstag.



Wunsch-Pakete nach Maß



Wer den Abo-Service von getnow.de nutzt, erhält die gewünschten Produkte im regelmäßigen Turnus - beispielsweise die tägliche Lieferung der Getränkekiste oder den wöchentlichen Nachschub an Windeln. Zudem gibt es einen speziellen Office-Service, etwa für die Lieferung von Obstkörben, Kaffee und Milch für die Kaffeeküche, Ordnern, Kopierpapier und allem weiteren, was im Büro benötigt wird. Ob Spezial-Services oder Einzelbestellungen - sämtliche Einkäufe werden verpackt in Papiertüten oder in spezielle Thermoboxen mit patentierten Kühlelementen. So bleibt alles frisch und ohne Verpackungsmüll. Kompetente Kundenberater stehen bei der Bestellung mit Rat und Tat zur Seite.



Über getnow.de



getnow.de ist ein neuer Online-Supermarkt und Spezialist für Online Food Retailing. Das Startup-Unternehmen mit Sitz in Berlin wurde im Jahr 2015 gegründet und bietet seinen Service derzeit in Berlin und München an, weitere Standorte sind bereits in Planung. Kooperationspartner für alle Warenlieferungen ist METRO Cash & Carry Deutschland. Logistikpartner ist DHL. Mehr Informationen unter www.getnow.de



Kundenhotline Telefon: 089 856 335 70



Kunden E-Mail: service@getnow.de



