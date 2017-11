Das Wachstum von Facebook (WKN:A1JWVX) ist in jeder Hinsicht erstaunlich. So stieg der Umsatz des sozialen Netzes im dritten Quartal um 47 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Sowohl die monatlichen als auch die täglich aktiven Nutzer verzeichneten im dritten Quartal ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahr. Und der Reingewinn von Facebook stieg im gleichen Zeitraum um 79 %.



Die Anleger sind sich des raschen Wachstums von Facebook in diesen Bereichen bewusst. Aber es gibt einen Bereich, in dem das Wachstum von Facebook unter dem Radar fliegt - und es ist eine der wichtigsten Kennzahlen von Facebook. Wir sprechen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...