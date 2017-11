Harte Gold Corporation - Bohrungen bestätigen hochgradige Sugar Zone in der Tiefe: 16,82 g/t über 1,66m - Erweiterung der Middle Zone behält Mächtigkeit bei: 6,80 g/t über 6,18m

Toronto - 10. November 2017 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) berichtet über den neuesten Stand der jüngsten Bohrungen auf dem sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Projekt Sugar Zone.

Die wichtigsten Punkte:

- Step-out-Bohrungen in der Sugar Zone dehnen die Vererzung weiter nach Südwesten zur Tiefe aus mit 16,82 g/t über 1,66m in Bohrung SZ-17-234, was die Fortsetzung der hohen Gehalte nach Südwesten bestätigt.

- Die Step-out-Bohrungen bestätigen erneut die Kontinuität der Gehalts- und Mächtigkeitscharakteristik der Lagerstätte einschließlich: 11,36 g/t über 2,00m in SZ-17-223W und 11,16 g/t über 2,05m in SZ-17-223W2.

- Die Bohrungen in der Middle Zone dehnen den vererzten Hof weiter aus und zeigen attraktive Mächtigkeiten einschließlich eines hochgradigen Kerns mit 6,80 g/t über 6,18m einschließlich 36,90 g/t über 1,05m in WZ-17-32.

- Nachfolgebohrungen in der Lynx Zone sind im Laufen.

- Regionale Bohrungen überprüfen jetzt neue Ziele einschließlich der Marten Zone an der Westseite des Dayohessarah Lake und der Moose Zone am Südende des Dayohessarah Lake.

Abbildung auf der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Längsschnitt Sugar Zone, Middle Zone und Wolf Zone

Update Sugar Zone

Die Bohrungen in der Sugar Zone werden mit vier Bohrgeräten fortgesetzt und erweitern die Zone nach Norden und Süden zur Tiefe.

Sugar Zone: Infill- und Step-Out-Bohrungen (Siehe Tabelle auf der originalen englischen Pressemitteilung)

Update Middle Zone

Die Bohrungen in der Middle Zone werden zurzeit mit drei arbeitenden Bohrgeräten fortgesetzt. Eine Zusammenfassung der Bohrungen ist in folgender Tabelle zu sehen. Die Bohrung WZ-17-92 bestätigt die Ausdehnung der Vererzung nördlich der Gabbro-Intrusion in Richtung Wolf Zone. Zur Überprüfung der Vererzung nördlich der Gabbro-Intrusion durch weitere Bohrungen wird ein Bohrgerät mobilisiert.

Middle Zone: Infill- und Step-Out-Bohrungen (Siehe Tabelle auf der originalen englischen Pressemitteilung)

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen und 30.000 Tonnen Erz gemäß ihrer Abbaugenehmigung für Phase 1 abgebaut hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 umfasst eine angezeigte Ressource von 980.900 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte Ressource von 580.500 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht gedeckelt). Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. George A. Flach, P.Geo., Vice President Exploration, ist Harte Golds qualifizierte Person. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt. Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.

QA/QC Statement

Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman President and CEO Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sgr@hartegold.com Shawn Howarth VP Corporate Development Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sh@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

