Die AG Energiebilanzen erwarten für das laufende Jahr einen Anstieg des Energieverbrauchs um etwa ein Prozent und auch eine leichte Steigerung der energiebedingten CO2-Emissionen. Die Windkraft legte in den ersten neun Monaten am stärksten zu, aber auch die Photovoltaik-Anlagen speisten mehr Strom ein als im Vorjahreszeitraum.Der Energieverbrauch wird sich in diesem Jahr in Deutschland um voraussichtlich ein Prozent erhöhen. Nach der am Freitag veröffentlichten Schätzung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) wird er etwa 13.600 Petajoule (rund 464 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten) ...

