Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Robert sucht seine Trauminsel auf den Philippinen - Montag, 13. November 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



Häuser, Autos und sogar eine Yacht kann Robert sein Eigen nennen. Doch Eines fehlt ihm noch: Eine eigene Insel. Um diesen Traum nun auch wahr werden zu lassen, treffen sich die Geissens auf den Philippinen mit einem Makler, in der Hoffnung eine Trauminsel zu finden, auf der Robert ein Luxus-Resort errichten kann. Als der Taifun vorbeigezogen ist, stechen die Geissens mit ihrer Yacht in See und steuern potenzielle Kaufobjekte an. Ob etwas Passendes dabei sein wird?



Familie Geiss steckt in Manila fest. Eigentlich wollten sie direkt weiter zu den Traumstränden der Philippinen, doch ein gewaltiger Taifun macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Robert vertreibt sich die Zeit sinnvoll und trifft sich in der Hauptstadt mit einem Inselmakler, um seinem Traum von "Roberto Geissini Island" einen Schritt näher zu kommen.



Auf einmal herrscht große Aufregung auf der Indigo Star: Als die Yacht der Geissens nach einem Inselbesuch abgelegt hat, verliert sie in der immer noch starken Strömung ihr Beiboot. Crewmitglied Mario springt wagemutig in die Fluten - und treibt unweigerlich ab. Scheinbar hat er keine Chance, aus eigener Kraft wieder an Bord zu kommen, zudem lauern am Ufer gefährliche Wasserschlangen.



