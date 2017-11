Ludwigshafen (ots) - Die Verwaltungsräte der BKK Pfalz und der BKK Vital haben auf ihren getrennten Sitzungen am 10. November 2017 die Fusion beider Krankenkassen zum 1. Januar 2018 beschlossen. Sitz der neuen Kasse mit dem Namen BKK Pfalz wird Ludwigshafen sein.



Verwaltungsräte und Vorstände sehen in der Fusion die Chance, Kompetenzen und Know-How beider Kassen zu bündeln und den Service für die Versicherten weiter zu verbessern.



Die mehr als 400 Mitarbeiter der fusionierten Kasse werden fast 200.000 Versicherte und ca. 65.000 Arbeitgeber in ganz Deutschland betreuen. Ein Großteil der Versicherten beider Kassen lebt und arbeitet in der Metropolregion Rhein-Neckar und den angrenzenden Bundesländern.



Roland Brendel, Verwaltungsratsvorsitzender der BKK Pfalz: "Mit dieser Fusion stärken wir unsere Position in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir heißen alle Versicherten der BKK Vital herzlich willkommen."



Eveline Mayer, Verwaltungsratsvorsitzende der BKK Vital: "Wir freuen uns, einen Partner in Rheinland-Pfalz gefunden zu haben, der unseren Versicherten optimale Leistungen und einen hervorragenden Service bietet. Es ist darüber hinaus sehr erfreulich, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK Vital bei der BKK Pfalz weiterbeschäftigt werden."



Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Fusion gilt als sicher.



OTS: BKK Pfalz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103470 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103470.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartnerin: BKK Pfalz, Martina Stamm, mstamm@bkkpfalz.de; Tel: 0621/68559120.