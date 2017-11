Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, will ihre Partei auf breiter Basis in die Entscheidung über eine Jamaika-Koalition einbinden. Laut eines Berichts des "Tagesspiegels" (Samstagsausgabe) will Merkel nach der geplanten Vorstandsklausur auf fünf Konferenzen mit Amts- und Mandatsträgern der Partei über die Verhandlungen und Beschlüsse sprechen.

Die Vorstandsklausur soll am 17. und 18. Dezember über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen abstimmen.