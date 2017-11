NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche ist es an der New Yorker Wall Street und den Nasdaq-Börsen noch etwas weiter abwärts gegangen. "Die US-Aktienindizes bleiben im Rückwärtsgang", schrieb Mike van Dulken von Accendo Markets. Sorgen über eine Verzögerung der Unternehmenssteuersenkungen in den USA hätten zugenommen. Neben einigen enttäuschenden Geschäftsberichten habe dies die Börsen noch etwas weiter von ihren jüngsten Rekordhochs entfernt. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen bewegten die Gemüter hingegen nur wenig, zumal sich der Indikator derzeit auf dem höchsten Stand seit 2004 befindet.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Mittwoch noch bei 23 575 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, gab im frühen Freitagshandel um 0,25 Prozent auf 23 403,72 Punkte nach. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Minus von 0,6 Prozent. Der S&P 500 verlor am Freitag 0,24 Prozent auf 2578,32 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 0,33 Prozent auf 6291,42 Punkte ein./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

