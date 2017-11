Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta030/10.11.2017/16:00) - Die Platzierung der am 16. Oktober 2017 vom Vorstand der Readcrest Capital AG, Hamburg (WKN: A1E89S, ISIN: DE000A1E89S5) mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17. Oktober 2017 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts von bis zu 1.000.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag je Aktie von Euro 1,00 ist erfolgreich abgeschlossen. Durch Beschluss des Vorstands vom heutigen Tage wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von Euro 2.000.000,00 auf Euro 3.000.000,00 durch Ausgabe von 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen.



Insgesamt waren den bestehenden Aktionären im Zeitraum vom 24. Oktober bis zum 8. November 2017 (einschließlich) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts bis zu 1.000.000 Aktien im Bezugsverhältnis 2:1 zum Erwerb angeboten worden. Innerhalb der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für 40.279 neue Aktien zum Bezugspreis von Euro 1,00 ausgeübt. Weitere 959.721 neue Aktien, die nicht im Wege des Bezugsrechts bezogen wurden, übernehmen mehrere Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von Euro 1,00.



Die Kapitalerhöhung wird unverzüglich beim zuständigen Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg angemeldet. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird diese wirksam. Die neu bezogenen Aktien werden schnellstmöglich in die bereits bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.



Hamburg, 10. November 2017



Readcrest Capital AG Gunnar Binder Alleinvorstand



